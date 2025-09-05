Χαλκιδική: Υπό έλεγχο η φωτιά στο ελαιοτριβείο

Υπό έλεγχο τέθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, η φωτιά που ξέσπασε σε αύλειο και σε στεγασμένο χώρο ελαιοτριβείου στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι έλαβαν ειδοποίηση από το «112» στα κινητά τους για να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω των επικίνδυνων καπνών.

Εικόνα από τις πρώτες ώρες της φωτιάς/Φωτογραφία: Facebook

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και δύο ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.