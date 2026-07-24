Χαλκιδική: Σε σταθερή κατάσταση το κορίτσι 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από θάλασσα

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, διακομίστηκε το κορίτσι 2,5 ετών, το οποίο χθες, Πέμπτη (23/7), ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από θάλασσα στη Χαλκιδική.

Το μικρό κορίτσι στη Χαλκιδική κατάφερε να το επαναφέρει ο ναυαγοσώστης της παραλίας στο πρώτο πόδι της περιοχής, ο οποίος τού έκανε ΚΑΡΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Πολυχρόνου, και μετά την παρέμβαση του ναυαγοσώστη, το κοριτσάκι ανέκτησε άμεσα τις αισθήσεις του.

Χαλκιδική: Το χρονικό της διακομιδής του κοριτσιού

Το κορίτσι 2,5 ετών μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας κι από εκεί διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου, όπως ειπώθηκε, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Το παιδί είχε πιει αρκετό νερό και οι γιατροί φοβούνται μήπως υποστεί κάποια λοίμωξη, ωστόσο η κατάστασή του είναι σταθερή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ



