Χαλκιδική: Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς - Παρατείνεται έως 18/8 η απαγόρευση κυκλοφορίας

Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου δασικής φωτιάς, σε περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής Αικατερίνης Ζωγράφου.

Συγκεκριμένα από τις 08:00 π.μ. της 15ης Αυγούστου 2025 μέχρι τις 08.00 π.μ. της 18ης Αυγούστου 2025 η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει για τις περιοχές: