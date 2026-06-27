Χαλκιδική: Οδηγός του οποίου το όχημα ανετράπη, παρασύρθηκε ως πεζός δύο φορές

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, στη Χαλκιδική.

Ειδικότερα, ο οδηγός οχήματος το οποίο ανετράπη, παρασύρθηκε δύο φορές από αυτοκίνητα ως πεζός.

Το σοβαρό τροχαίο στην Χαλκιδική

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 33χρονος, υπό συνθήκες που ερευνώνται, εξετράπη της πορείας του, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Λίγο αργότερα, ο 33χρονος, καθώς βρισκόταν εκτός του οχήματος και φέρεται να κινείτο πεζός επί του οδοστρώματος, παρασύρθηκε διαδοχικά από δύο διερχόμενα αυτοκίνητα.

Πιο συγκεκριμένα, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, αρχικά τον άνδρα παρέσυρε όχημα που οδηγούσε 60χρονη, η οποία κινείτο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ, στη συνέχεια, δεύτερο όχημα που οδηγούσε 44χρονο, με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχοντας τις αισθήσεις του, και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.