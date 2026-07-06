Χαλκιδική: Νεκρός 68χρονος τουρίστας στην παραλία της Γερακινής

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 68χρονος Γερμανός τουρίστας από παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, το απόγευμα της Κυριακής.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό, στον 68χρονο παρασχέσθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της περιοχής. Έπειτα ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και εξακριβώθηκε ο θάνατος του.

Η σορός του τουρίστα πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί νεκροψία - νεκροτομή, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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