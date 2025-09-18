Χαλκιδική: Νέα επίθεση του λύκου σε γυναίκα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της

Νέα επίθεση του λύκου στη Χαλκιδική σημειώθηκε σε γυναίκα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία του Νέου Μαρμαρά, όταν ένας λύκος τραυμάτισε μικρό παιδί. Το άγριο ζώο απωθήθηκε τελικά χάρη στην άμεση επέμβαση της μητέρας του κοριτσιού και ενός περαστικού, που το απομάκρυναν πετώντας πέτρες.

Ο ίδιος λύκος είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά στις αρχές του μήνα να κινείται ανάμεσα στις ξαπλώστρες, αναζητώντας τροφή.

Μετά την επίθεση, θεάθηκε ξανά να περπατά στον δρόμο, μεταξύ Νέου Μαρμαρά και ξενοδοχείου Πόρτο Καρράς. Στο Mega μίλησε γυναίκα, η οποία περιέγραψε τη δική της εμπειρία, όταν ήρθε αντιμέτωπη με το ζώο ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο της.

«Έτσι όπως περπατούσαμε εμφανίστηκε ο λύκος. Ήτανε πάρα πολύ επιθετικός, έτοιμος να τον αρπάξει. Δεν πρόλαβε ευτυχώς. Τον πήρα εγώ κατευθείαν αγκαλιά. Ήταν σαν να θέλει κατευθείαν να τον αρπάξει, έτσι όπως κάνουνε τα ζώα, σαν να τον ''φέρμαρε'' δηλαδή».

Όπως ανέφερε η ίδια, ο λύκος φαίνεται πεινασμένος και γι’ αυτό επιτίθεται σε μικρά ζώα.

Χαλκιδική: Ο λύκος «πεινάει, τρώει συνήθως τις γάτες»

«Είναι όλοι πολύ τρομοκρατημένοι. Και χθες το βράδυ τον είδανε πάλι στην παραλία, κυκλοφορεί και πρωινές ώρες, δάγκωσε και το παιδάκι, που εντάξει, ήταν τρομερό αυτό. Κατεβαίνει για να βρει τροφή και τρώει συνήθως τις γάτες, αδέσποτα».

«Εγώ από εκείνη την ημέρα δεν ξαναπηγαίνω βόλτα στην παραλία το βράδυ. Πηγαίνω μέσα στο χωριό, που και εκεί φοβάμαι βέβαια. Εκείνη την ημέρα ευτυχώς ήταν κάτι άλλα παιδάκια εκεί και κάνανε φασαρία μαζί με εμένα και έφυγε. Έφυγε, πήγε λίγο πιο μακριά και μετά ξαναήρθε. Ήρθε η μητέρα μου και με πήρε με το μηχανάκι, δεν μπορούσα να γυρίσω σπίτι με τα πόδια».

Κάτοικος της περιοχής αναφέρει στο Mega τη συνάντησή του με τον λύκο στην παραλία, λέγοντας πως κυνηγάει άλλα ζώα για τροφή.

«Ήμασταν στην παραλία με την παρέα μου και συζητούσαμε όσα γίνονται στο χωριό με τον λύκο. Δεν πέρασαν τρία λεπτά και πέρασε μπροστά μας ανενόχλητος, προσπαθώντας να πιάσει άλλα ζώα για τροφή», είπε.

Σημειώνεται πως η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ έχει τοποθετήσει κάμερες για να καταγράψει τις κινήσεις του λύκου στον Νέο Μαρμαρά.