Χαλκιδική: Nαυαγοσώστης έσωσε 4χρονο αγόρι από πνιγμό

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης σε παραλία της Χαλκιδικής, όταν παραλίγο να πνιγεί ένας 4χρονος.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Καλλιθέα στη Χαλκιδική, όταν ο 4χρονος με καταγωγή από τη Σερβία κινδύνεψε να πνιγεί.

Ο ναυαγοσώστης της παραλίας παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες στο ανήλικο παιδί, το οποίο στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα του 4χρονου, ο οποίος κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ