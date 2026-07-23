Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης επανέφερε στη ζωή παιδί 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Ένα παιδί 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή του Πολύχρονου, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ναυαγοσώστης της παραλίας βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, για να προσφέρει στο παιδί τις πρώτες βοήθειες, καταφέρνοντας στο τέλος, να το επαναφέρει.

Μετά τη διάσωσή του, το 2,5 ετών κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας.

Από εκεί, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο halkidikinews.gr, η κατάσταση της υγείας του παιδιού, ηλικίας 2,5 ετών, παραμένει σταθερή.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, η διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» κρίθηκε απαραίτητη λόγω της μικρής ηλικίας του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, halkidikinews.gr