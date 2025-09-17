Χαλκιδική: Η στιγμή που ο λύκος περιφέρεται στην παραλία λίγα λεπτά πριν επιτεθεί στην 5χρονη

Αναστάτωση επικρατεί στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά στη Χαλκιδική, μετά το περιστατικό του τραυματισμού μίας 5χρονης από λύκο.

Το σοβαρό περιστατικό, σημειώθηκε λίγο πριν τις 8.00 το πρωί της Παρασκευής, όταν η ανήλικη βρισκόταν μαζί με την οικογένειά της, στην παραλία του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Τότε, την ώρα που η 5χρονη έπαιζε στην παραλία, εμφανίστηκε ο λύκος και της επιτέθηκε, δαγκώνοντάς τη στην πλάτη και γρατζουνώντας τη στην κοιλιά και το πόδι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Σε βίντεο - ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας μάλιστα, διακρίνεται ο λύκος να περιπλανιέται στην παραλία λίγα λεπτά πριν επιτεθεί στην ανήλικη.

Σημειώνεται πως όταν η μητέρα της ανήλικης είδε το σκηνικό, έβαλε τις φωνές και με τη βοήθεια ενός άντρα που άρχισε να πετά πέτρες στον λύκο, προκειμένου να τον απομακρύνει.

Η 5χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου και λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο.