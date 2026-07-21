Χαλκιδική: Χωρίς νερό τα βράδια για 15 ημέρες οι κάτοικοι στη Μόλα Καλύβα

Προβλήματα υδροδότησης παρατηρούνται στη Χαλκιδική, σε περιοχές της Κασσάνδρας, και πιο συγκεκριμένα στη Μόλα Καλύβα.

Στη Μόλα Καλύβα, στη Χαλκιδική, κάτοικοι και επαγγελματίες καταγγέλλουν ότι κάθε βράδυ τις τελευταίες δύο εβδομάδες μένουν χωρίς νερό. Αξίζει να ειπωθεί πως ο πληθυσμός της Χαλκδικής, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, πολλαπλασιάζεται με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα όσον αφορά το θέμα της υδροδότησης.

Τις τελευταίες περίπου 18 ημέρες οι κάτοικοι μένουν χωρίς νερό για περισσότερες από οχτώ ώρες καθώς διακόπτεται η υδροδότηση και συγκεκριμένα από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 08:00 και 09:00 το πρωί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τις βασικές τους ανάγκες.

Χαλκιδική: Τουρίστες ακυρώνουν κρατήσεις λόγω υδροδότησης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι επαγγελματίες της περιοχής τόσο στην εστίαση,αλλά και οι ξενοδόχοι αντιμετωπίζουν προβλήματα καθώς όπως τονίζουν, έχουν διαπιστώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι αρκετοί τουρίστες προχωρούν σε ακυρώσεις λόγω του προβλήματος στην υδροδότηση.

Από την πλευρά της η αντιδημαρχία Ύδρευσης και Αποχέτευσης του δήμου Κασσάνδρας, ενημερώνει για το πρόβλημα ότι γίνεται στοχευμένα η διακοπή κατά τις νυχτερινές ώρες, διότι διαπιστώνεται υπερκατανάλωση για λόγους άρδευσης, πράγμα που σημαίνει ότι είτε κάτοικοι είτε κάποιοι επαγγελματίες χρησιμοποιούν το πόσιμο νερό για να ποτίζουν γκαζόν, κήπους, ενώ υπάρχει η πληροφορία ότι κάποιοι γεμίζουν ακόμη και πισίνες.

Ο δήμος Κασσάνδρας απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους να κάνουν λελογισμένη χρήση του νερού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ