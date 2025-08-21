Χαλκιδική: Εντοπίστηκαν σε βράχο οι δύο νεαροί που πήγαν για ψαροντούφεκο και αγνοούνταν

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση των δύο ψαροντουφεκάδων, που αγνοούταν την Τετάρτη στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί υπήκοοι Ρωσίας, 12 και 20 χρονών αντίστοιχα, είχαν πάει για ψαροντούφεκο στο Παλιούρι Χαλκιδικής νωρίς την Τετάρτη.

Ωστόσο, οι ώρες περνούσαν και γύρω στις 21:00 το βράδυ, επειδή δεν είχαν δώσει σημεία ζωής, οι δικοί τους ενημέρωσαν τις Αρχές.

Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό τους και οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν σε βράχο στην ίδια περιοχή.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους και έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους.