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Χαλκιδική: Βυθίστηκε σκάφος με Ρουμάνους τουρίστες – Βγήκαν κολυμπώντας στην ακτή

Όλοι οι επιβάτες ήταν καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε να διακομιστούν σε κάποιο νοσοκομείο

The LiFO team
The LiFO team
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΚΑΦΟΣ ΡΟΥΜΑΝΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. Eurokinissi
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Μια μηχανοκίνητη λέμβος με πέντε επιβάτες ρουμανικής καταγωγής, βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Σίβηρης, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Οι τουρίστες που βρίσκονταν στο σκάφος βγήκαν κολυμπώντας στην ακτή, η οποία βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών και στην περιοχή έσπευσαν άμεσα στελέχη της με περιπολικό όχημα.

Όλοι οι επιβάτες ήταν καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε να διακομιστούν σε κάποιο νοσοκομείο. Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε στην ξηρά με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.

Προανάκριση διενεργείται από το Β' Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ

Ελλάδα

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