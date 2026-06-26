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Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο, Σάββατο 27 Ιουνίου

The LiFO team
The LiFO team
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Eurokinissi
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Απαγορεύεται η κυκλοφορία των πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, σύμφωνα με την απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χαλκιδικής, Αικατερίνη Ζωγράφου για αύριο 27 Ιουνίου.

Η απαγόρευση ισχύει στις κάτωθι περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη:

  • Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη,
  • Τσάμια Στρατονίκης,
  • Φυσώκα,
  • Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 20.00 μ.μ..

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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