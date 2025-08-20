Χαλκιδική: 12χρονος και 20χρονος πήγαν για ψαροντούφεκο και αγνοούνται

Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή την ώρα οι έρευνες σε θαλάσσια περιοχή της Χαλκιδικής, για τον εντοπισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 12χρονος και ένας 20χρονος με καταγωγή από τη Ρωσία, είχαν πάει για ψαροντούφεκο στο Παλιούρι Χαλκιδικής και έκτοτε αγνοούνται.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό τους συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα όχημα από την ξηρά αλλά και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα ίχνος τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή κατά τη διάρκεια των ερευνών, έχουν ένταση 3 μποφόρ.