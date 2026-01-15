Χαλκίδα: Πέθανε 13χρονη μαθήτρια

Θλίψη σκόρπισε στην Χαλκίδα ο αδόκητος θάνατος 13χρονης μαθήτριας, με τα αίτια να μην είναι ακόμα ξεκάθαρα.

Η 13χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε χρόνιο πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα επίσης με τοπικά μέσα υπάρχει η υπόνοια το κορίτσι να πέθανε από γρίπη, κάτι που όμως ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί από κάποιο επίσημο φορέα.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας για την άτυχη 13χρονη.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια τις μάχες της ζωής. Η Κάτια είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη. Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα. Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια, θα σε θυμόμαστε πάντα».

Με πληροφορίες από evima