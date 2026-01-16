Χαλκίδα: Τι είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για τον θάνατο της 13χρονης μαθήτριας

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μίλησε στο Action24 για τα αίτια θανάτου της 13χρονης μαθήτριας στη Χαλκίδα, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως είχε χρόνια προβλήματα υγείας.

«Για το 13χρονο παιδί τώρα, τι ακριβώς συνέβη: το παιδί πήγαινε σε ειδικό σχολείο στη Χαλκίδα, ήταν άτομο με αναπηρία, είχε σοβαρά προβλήματα και συχνά επισκέπτονταν τα δύο παιδιατρικά της Αττικής για τα προβλήματα υγείας που είχε. Το παιδί, λοιπόν, πέθανε από άλλες αιτίες που είχε, όπως πολυοργανική ανεπάρκεια, εγκεφαλικό οίδημα, μεταβολικά νοσήματα και ήταν θετικό στη γρίπη. Δεν ήταν, όμως, η αιτία του θανάτου της η γρίπη, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να προσέχουν οι γονείς» εξήγησε σχετικά ο κ. Γιαννάκος.

Ο πρόεδρος της ΕΟΔΗΝ, την ίδια ώρα, επέστησε την προσοχή στους γονείς, των οποίων τα παιδιά νοσούν από γρίπη, σημειώνοντας τα εξής: «πρέπει να πούμε, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα: Πρώτον, πρέπει να προσέχουν πολύ τα παιδιά με τη γρίπη. Εξάλλου, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα παιδιατρικά νοσοκομεία ζορίζονται αυτόν τον καιρό εξαιτίας ιογενών λοιμώξεων που υπάρχουν στα παιδιά. Τα επισκέπτονται 100 με 150 παιδιά σε κάθε εφημερία και εισάγονται, περίπου, 20 παιδιά τα οποία, ευτυχώς, δεν κινδυνεύει η ζωή τους, όμως η κατάσταση θα ήταν καλύτερη εάν είχαμε πρωτοβάθμια περίθαλψη. Χρειάζεται προσοχή από τους γονείς».

Χαλκίδα: Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του σχολείου της

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας για την άτυχη 13χρονη.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια τις μάχες της ζωής. Η Κάτια είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη. Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα. Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια, θα σε θυμόμαστε πάντα».