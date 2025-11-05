Χαλκίδα: Προθεσμία για τους συλληφθέντες σχετικά με τη δολοφονία του 20χρονου

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή (7/11) ζήτησαν και πήραν οι συλληφθέντες σχετικά με τη δολοφονία του 20χρονου στη Χαλκίδα.

Οι κατηγορούμενοι για το αιματηρό επεισόδιο στη Χαλκίδα έφτασαν λίγο πριν τη 01:00 το μεσημέρι στα δικαστήρια της πόλης, όπου απολογήθηκαν ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

Χαλκίδα: Ένταση στα δικαστήρια κατά την απολογία

Υπενθυμίζεται πως το πρωί, έξω από τα δικαστήρια της Χαλκίδας, την ώρα που απολογούνταν οι τέσσερις από τους συνολικά οκτώ συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου, η οποία φέρεται να είχε οπαδικά κίνητρα, επικράτησε ένταση.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ λίγη ώρα αργότερα οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο και οι υπόλοιποι τέσσερις, που επίσης αναμένεται να λογοδοτήσουν ενώπιον της ανακρίτριας.

Έξω από το κτίριο σημειώθηκε ένταση, με φίλους του νεκρού νεαρού να φωνάζουν «Αλήτες, δολοφόνοι!» και να επιτίθενται λεκτικά στους συλληφθέντες, την ώρα που εκείνοι μεταφέρονταν στον ανακριτή. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά από οργή και θλίψη, με δεκάδες πολίτες να παρακολουθούν σιωπηλοί.

Χαλκίδα: Ποιοι είναι οι συλληφθέντες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πέντε από τους οκτώ συλληφθέντες, ηλικίας 19 έως 30 ετών, φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου.

Οι τέσσερις επέβαιναν στο μαύρο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ενός εξ αυτών, το οποίο βρέθηκε αργότερα παρκαρισμένο κοντά στην οδό Λιλαντίων. Μέσα σε αυτό εντοπίστηκε τραυματισμένος ο 20χρονος ιδιοκτήτης, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου.

Ένας 30χρονος που συνελήφθη φέρεται να προσπάθησε να εξαφανίσει ενοχοποιητικά στοιχεία μετά το επεισόδιο, χωρίς να συμμετέχει στη συμπλοκή, ενώ άλλος κατηγορούμενος επιχείρησε να αλλοιώσει τον τόπο του εγκλήματος.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και 19χρονος γνωστός στις Αρχές από προηγούμενες υποθέσεις.

Με πληροφορίες από evima.gr