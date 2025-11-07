Χαλκίδα: Προφυλακιστέα τρία άτομα για τη δολοφονία του 20χρονου

Ενώπιον Ανακριτή και Εισαγγελέα απολογήθηκαν σήμερα τέσσερις συλληφθέντες σχετικά με το οπαδικό επεισόδιο της περασμένης Δευτέρας στη Χαλκίδα, από την οποία έπεσε νεκρός ένας 20χρονος.

Τρεις εκ των συλληφθέντων της συμπλοκής στη Χαλκίδα κρίθηκαν προφυλακιστέοι, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ ο τέταρτος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ένας εξ' αυτών δήλωσε: «Ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά μας βγήκαν από το στενό και μας έκλεισαν το δρόμο. Κατεβήκαμε να δούμε και βγάλανε μαχαίρια και μας επιτέθηκαν. Προσπαθήσαμε να αμυνθούμε», για να προσθέσει δεύτερος κατηγορούμενος: «την ώρα της επίθεσης όταν είδα τον Μάριο κάτω, φώναξα για τους τρομάξω μπάτσοι-μπάτσοι και έτσι έφυγαν».

Δολοφονία στη Χαλκίδα: Τι έχει κατασχεθεί από τις Αρχές

Οι Αρχές έχουν συλλάβει οκτώ άτομα, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης για τη δολοφονία του 20χρονου στη Χαλκίδα, ηλικίας 19 έως 30 ετών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια και στα οχήματά τους, έχουν κατασχέσει αντικείμενα με διακριτικά ομάδων, σπασμένο σουγιά, αεροβόλο, πλαστικά σφαιρίδια και αμπούλα αερίου, κουκούλα full face, μπαστούνι του μπέιζμπολ, γάντια μάχης, πυροτεχνήματα, φωτοβολίδα, φούτερ με καφετιές κηλίδες (πιθανώς αίματος), τετραγωνισμένη σιδερένια ράβδο.

Υπενθυμίζεται πως στη δημοσιότητα έχει έρθει οπτικό υλικό, που αποτυπώνονται οι στιγμές της συμπλοκής και της δολοφονικής ενέργειας σε βάρος του 20χρονου στη Χαλκίδα, το οποίο αξιοποιείται από την ΕΛ.ΑΣ., όσο συνεχίζονται οι έρευνες για τη «διαλεύκανση» του οπαδικού επεισοδίου.

Την ίδια ώρα, σήμερα το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 20χρονο Μάριο στον Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου στη Χαλκίδα, με έκκληση της οικογένειας να φορούν όλοι λευκά ρούχα, ως ύστατο φόρο τιμής.