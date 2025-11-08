Χαλκίδα: Προφυλακιστέα και τα υπόλοιπα άτομα για τη δολοφονία του 20χρονου

Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου η διαδικασία των απολογιών των υπόλοιπων κατηγορουμένων για τη δολοφονία του 20χρονου στη Χαλκίδα, με Ανακριτή και Εισαγγελέα να τους κρίνει προφυλακιστέους.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων, σχετικά με τη συμπλοκή στη Χαλκίδα, είχαν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις, ενώ με την απολογία τους δεν κατάφεραν να πείσουν τις ανακριτικές και εισαγγελικές Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι χθες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οι άλλοι τρεις με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή.

Χαλκίδα: Τι έχουν κατασχέσει οι Αρχές

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια και στα οχήματα των συλληφθέντων, έχουν κατασχέσει αντικείμενα με διακριτικά ομάδων, σπασμένο σουγιά, αεροβόλο, πλαστικά σφαιρίδια και αμπούλα αερίου, κουκούλα full face, μπαστούνι του μπέιζμπολ, γάντια μάχης, πυροτεχνήματα, φωτοβολίδα, φούτερ με καφετιές κηλίδες (πιθανώς αίματος), τετραγωνισμένη σιδερένια ράβδο.

Αυτό που αξίζει να διευκρινιστεί είναι ότι στη δημοσιότητα έχει έρθει οπτικό υλικό, που αποτυπώνονται οι στιγμές της συμπλοκής και της δολοφονικής ενέργειας σε βάρος του 20χρονου στη Χαλκίδα, το οποίο αξιοποιείται από την ΕΛ.ΑΣ., όσο συνεχίζονται οι έρευνες για τη «διαλεύκανση» του οπαδικού επεισοδίου.

Ένας εκ των δύο συλληφθέντων, δήλωσε προχθές: «Ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά μας βγήκαν από το στενό και μας έκλεισαν το δρόμο. Κατεβήκαμε να δούμε και βγάλανε μαχαίρια και μας επιτέθηκαν. Προσπαθήσαμε να αμυνθούμε».

Ένας δεύτερος κατηγορούμενος είπε: «Την ώρα της επίθεσης όταν είδα τον Μάριο κάτω, φώναξα για τους τρομάξω μπάτσοι-μπάτσοι και έτσι έφυγαν».

Προχθές το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 20χρονο Μάριο στον Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου στη Χαλκίδα, με έκκληση της οικογένειας να φορούν όλοι λευκά ρούχα, ως ύστατο φόρο τιμής.

Με πληροφορίες από evima.gr