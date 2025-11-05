Χαλκίδα: Ένταση στα δικαστήρια κατά την απολογία των συλληφθέντων για τη δολοφονία του 20χρονου

Έντονο κλίμα επικράτησε το πρωί έξω από τα δικαστήρια της Χαλκίδας, την ώρα που απολογούνταν οι τέσσερις από τους συνολικά οκτώ συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου, η οποία φέρεται να είχε οπαδικά κίνητρα.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ λίγη ώρα αργότερα οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο και οι υπόλοιποι τέσσερις, που επίσης αναμένεται να λογοδοτήσουν ενώπιον της ανακρίτριας.

Έξω από το κτίριο σημειώθηκε ένταση, με φίλους του νεκρού νεαρού να φωνάζουν «Αλήτες, δολοφόνοι!» και να επιτίθενται λεκτικά στους συλληφθέντες, την ώρα που εκείνοι μεταφέρονταν στον ανακριτή. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά από οργή και θλίψη, με δεκάδες πολίτες να παρακολουθούν σιωπηλοί.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το βράδυ της Δευτέρας (3/11), λίγο πριν τις 11, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για συμπλοκή μεταξύ οπαδών στην οδό Ληλαντίων. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, οι εμπλεκόμενοι είχαν διαφύγει.

Λίγο αργότερα, στις 11:06 μ.μ., άγνωστοι εγκατέλειψαν τον 20χρονο βαριά τραυματισμένο στην είσοδο του Νοσοκομείου Χαλκίδας και εξαφανίστηκαν. Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του, που –σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση– προήλθαν από μαχαιριές.

Τα ξημερώματα, οι αρχές εντόπισαν δύο τραυματίες μέσα σε όχημα, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι, ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα, καθώς και ένας ακόμη άνδρας που φέρεται να παρενέβη για να αλλοιώσει στοιχεία στη σκηνή του εγκλήματος.

Η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας

Η κοινωνία της Χαλκίδας παραμένει συγκλονισμένη από το περιστατικό. «Δεν έχουν ξανασυμβεί τέτοια οπαδικά επεισόδια εδώ. Ο κόσμος είναι σοκαρισμένος», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του ο 20χρονος, φίλοι και γνωστοί αφήνουν λουλούδια και κεριά σχηματίζοντας το αρχικό του ονόματός του, «Μ».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την αναζωπύρωση της οπαδικής βίας, ενώ η δίκη των κατηγορουμένων αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.