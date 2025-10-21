Χαλκίδα: Δεν πρόλαβε να φτάσει και γέννησε μέσα στο ΙΧ λίγα μέτρα από τo νοσοκομείο

Ένα απρόσμενο και ταυτόχρονα συγκινητικό περιστατικό, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Μία γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, δεν πρόλαβε να φτάσει στο νοσοκομείο της Χαλκίδας και γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο της.

Μάλιστα, γέννησε ακριβώς λίγα μέτρα έξω από τα επείγοντα. Η κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ήταν άμεση, καθώς έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να κοπεί ο ομφάλιος λώρος.

Στη συνέχεια με ψυχραιμία, μετέφεραν τη μητέρα και το νεογέννητο στη μαιευτική κλινική, όπου κατά τις ίδιες πληροφορίες χαίρουν άκρας υγείας.

Το περιστατικό, προκάλεσε συγκίνηση αλλά και χαρά τόσο στο προσωπικό του νοσοκομείου, όσο και στους παρευρισκόμενους.