Χαλάνδρι: Συνελήφθη 25χρονος που εκμεταλλευόταν και απειλούσε ανήλικες με πορνογραφικό υλικό

Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν οι Αρχές στο Χαλάνδρι, με την κατηγορία της εκμετάλλευσης ανηλίκων κοριτσιών, με υλικό πορνογραφικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο νεαρός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου το απόγευμα της Δευτέρας, από άνδρες του ΑΤ Χαλανδρίου.

Ο 25χρονος κατηγορείται κατηγορούμενος για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν συμπλήρωσαν τα 15 έτη κατ’ εξακολούθηση, εκδικητική πορνογραφία και του νόμου περί όπλων.

Ο νεαρός φέρεται να αποκτούσε επαφές με πλήθος ανήλικων κοριτσιών, ακόμα και κάτω των 15 ετών, μέσω social media και στη συνέχεια αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, τους αποσπούσε υλικό που αφορούσε τη γενετήσια ελευθερία τους.

Έπειτα, τις απειλούσε ότι θα δημοσίευε το υλικό, αναγκάζοντάς τες να συνεχίσουν να του αποστέλλουν υλικό γενετήσιου περιεχομένου. Μετά τον εντοπισμό του, σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: