Χαλάνδρι: Κλινικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Κλινικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός τουρίστας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/7), μετά την πτώση του από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι.

Ο 17χρονος τουρίστας στο Χαλάνδρι έπεσε, υπό συνθήκες που ακόμη διερευνώνται, από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, με τις αρχικές εκτιμήσεις των αρχών να κάνουν λόγο για ατύχημα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, είναι κλινικά νεκρός.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί, όταν ο ανήλικος, που πιθανότατα ήταν υπό την επήρεια ουσιών, έπεσε στο κενό, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Χαλάνδρι: Το χρονικό του ατυχήματος με τον 17χρονο - Συνελήφθη 37χρονος

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, για την ίδια υπόθεση στο Χαλάνδρι συνελήφθη ένας 37χρονος. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν υπάλληλο περιπτέρου, ο οποίος πούλησε αλκοόλ στον 17χρονο και σε έναν φίλο του, αφού πρώτα οι δύο ανήλικοι του επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης.

Ο 37χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ.

Σχετικά με το χρονικό της υπόθεσης, ατύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα (3/7) στο Χαλάνδρι, όταν ένας 17χρονος τουρίστας από τη Βρετανία έπεσε από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου, όπου διέμενε.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην οδό Σουρή, στο Χαλάνδρι, με τις αρχικές εκτιμήσεις να συγκλίνουν στο σενάριο του ατυχήματος καθώς ο 17χρονος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Μετά την πτώση του 17χρονου από το ξενοδοχείο στο Χαλάνδρι, ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Όσον αφορά στην κατάσταση υγείας του Βρετανού τουρίστα, νοσηλεύεται πολυτραυματίας φέροντας πολλαπλά κατάγματα.