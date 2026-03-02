Χαλάνδρι: Ελεγχόμενη έκρηξη έξω από το ρωσικό προξενείο

Την εγρήγορση των αστυνομικών αρχών προκάλεσε το μεσημέρι της Δευτέρας (2/3) ο εντοπισμός δύο ύποπτων σακουλών, έξω από το ρωσικό προξενείο στο Χαλάνδρι.

Στο σημείο κλήθηκε μονάδα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), η οποία προέβη σε ελεγχόμενη έκρηξη των ύποπτων αντικειμένων, χωρίς να προκληθούν περαιτέρω ζημιές σε παρακείμενα κτίρια ή οχήματα.

Οι αρχές, σύμφωνα με το Star, προσπαθούν να αξιοποιήσουν το βιντεοληπτικό υλικό για να ταυτοποιήσουν τυχόν ύποπτο, ή υπόπτους, που ενδέχεται να άφησε στο σημείο τα ύποπτα αντικείμενα.