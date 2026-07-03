Χαλάνδρι: 17χρονος τουρίστας έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Ατύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα (3/7) στο Χαλάνδρι, όταν ένας 17χρονος τουρίστας από τη Βρετανία έπεσε από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου, όπου διέμενε.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην οδό Σουρή, στο Χαλάνδρι, με τις αρχικές εκτιμήσεις να συγκλίνουν στο σενάριο του ατυχήματος καθώς ο 17χρονος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Μετά την πτώση του 17χρονου από το ξενοδοχείο στο Χαλάνδρι, ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Χαλάνδρι: Νοσηλεύεται πολυτραυματίας ο 17χρονος

Όσον αφορά στην κατάσταση υγείας του Βρετανού τουρίστα, νοσηλεύεται πολυτραυματίας φέροντας πολλαπλά κατάγματα, η κατάστασή του παραμένει δύσκολη, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τη ζωή του.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνές τους, για να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου ο 17χρονος τουρίστας.