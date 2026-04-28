Χαλάει ξανά ο καιρός: Πότε έρχεται το «μικρό φθινόπωρο»

Ο καιρός θα σημειώσει αισθητή μεταβολή τις επόμενες ημέρες, με την ανοιξιάτικη εικόνα να δίνει τη θέση της σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, ο καιρός θα παραμείνει ήπιος και ανοιξιάτικος μέχρι και το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, καθώς κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια ψυχρές αέριες μάζες που θα φέρουν νεφώσεις και βροχές.

Πότε χαλάει ο καιρός

Όπως ενημέρωσε η μετεωρολόγος στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, αναμένεται να κάνει το πέρασμά του κάτι σαν «μικρό φθινόπωρο». Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος μέχρι το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Εκεί θα μας τα χαλάσει. Η Πέμπτη είναι η ημέρα που θα ξεκινήσει η μεταβολή του καιρού από τα βόρεια. Ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βαλκάνια θα αρχίσουν να κατεβαίνουν στη χώρα μας και θα σχηματιστεί μια ζώνη βροχών και νεφών που θα επηρεάσει τη Βόρεια Ελλάδα. Η ημέρα θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές κυρίως στην περιοχή της Μακεδονίας και έπειτα σε όλα τα βόρεια, δηλαδή και στην Ήπειρο, και τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο, τη Θεσσαλία - θα φτάσουν αυτές οι βροχές τις βραδινές ώρες της Πέμπτης».

Η μετεωρολόγος σημειώνει ότι αυτή η αλλαγή θα γίνει αισθητή μόνο σε αυτά τα τμήματα της χώρας, τα κεντρικά και τα βόρεια, την Πέμπτη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατούν ήπιες καιρικές συνθήκες, με κάποιες αραιές νεφώσεις. «Θα ενισχυθεί από το απόγευμα ο βοριάς, με την κάθοδο αυτού του ψυχρού μετώπου στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, με ανέμους στα 6 με 7 μποφόρ, και παράλληλα θα αρχίσει η πτώση της θερμοκρασίας».

Ο καιρός την Πρωτομαγιά

Για την Παρασκευή, Πρωτομαγιά, ανέφερε: «Αυτό το ψυχρό μέτωπο κατεβαίνει και επηρεάζει και την υπόλοιπη χώρα, δυστυχώς. Η Πρωτομαγιά θα είναι μια μέρα με νεφώσεις, τοπικές βροχές - αυτές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και μέσα στο Αιγαίο. Ενισχύονται οι βοριάδες σημαντικά, μπορεί να φτάσουμε και τα 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, και θα υπάρξει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Την Παρασκευή περιμένουμε πλέον κάτω από 20 βαθμούς μέγιστες τιμές και στις περισσότερες περιοχές θα είναι 15 με 16 ή μέχρι 18 εκεί. Θα είναι αισθητή η πτώση. Κάπως έτσι θα συνεχιστεί ο καιρός και το Σάββατο.