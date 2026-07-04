Χαλάει ο καιρός: Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Για άστατες συνθήκες προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι στην πρόγνωση του καιρού των επόμενων ωρών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη ο καιρός εξελίσσεται με άστατες συνθήκες και τους βοριάδες να κυριαρχούν.

Για σήμερα Σάββατο προς τα κεντρικά ανατολικά και νότια γεωγραφικά διαμερίσματα αναμένονται άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται μπόρες ακόμη και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες τοπικές συννεφιές. Ο βοριάς θα κυριαρχήσει σιγά-σιγά κι από τα βόρεια προς τα νότια με τοπικά ισχυρές εντάσεις, ενώ υδράργυρος σημειώνει νέα μικρή πτώση και θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι σε πολλές περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Για την Αττική μέχρι και αργά το μεσημέρι, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη «ενδέχεται να συναντήσουμε διάσπαρτες τοπικές βροχές ή και μπόρες. Στη συνέχεια όμως οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν. Οι άνεμοι σε Σαρωνικό και νότιο Ευβοϊκό θα στραφούν σε βόρειους και σιγά-σιγά θα ενισχυθούν προσεγγίζοντας ακόμη και τα 6 μποφόρ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο κέντρο της πόλης από 24 έως 34 βαθμούς».

Στη δική της πρόγνωση, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου αναφέρει ότι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου θα κυλήσει με τοπικές μπόρες και ισχυρούς βοριάδες.

Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και πρόσκαιρα στη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Τοπικά φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν και σε περιοχές του Ιονίου, καθώς και στην ορεινή Κρήτη.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στην Πελοπόννησο, όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μέχρι και χαλαζοπτώσεων έως και αργά το απόγευμα.

Με πληροφορίες από Open, ΕΡΤ



