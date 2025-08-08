H Κερατέα στις φλόγες ξανά: Από το μέτωπο του 2024 στον νέο πύρινο εφιάλτη του 2025

Η Κερατέα βιώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τρόμο μιας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, με τις φλόγες να απειλούν οικισμούς, περιουσίες και φυσικό πλούτο.

Το νέο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 ξυπνά μνήμες από τον Ιούνιο του 2024, όταν η περιοχή είχε δοκιμαστεί σκληρά από μια καταστροφική φωτιά που κινητοποίησε όλον τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Η περσινή καταστροφή – Ιούνιος 2024

Στις 30 Ιουνίου 2024, η Κερατέα βρέθηκε αντιμέτωπη με μία από τις σφοδρότερες πυρκαγιές της τελευταίας δεκαετίας. Η φωτιά ξεκίνησε μέσα σε συνθήκες ισχυρού ανέμου, εξαπλώθηκε γρήγορα και εισέβαλε σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Μέσα σε λίγη ώρα εκδόθηκαν εντολές εκκένωσης για τέσσερις οικισμούς, με μήνυμα 112 προς τους κατοίκους να κατευθυνθούν σε ασφαλή σημεία. Οι φλόγες πέρασαν κοντά σε αυλές σπιτιών, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή.

Η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν τεράστια: 138 πυροσβέστες με 37 οχήματα, 9 αεροσκάφη τύπου Canadair και Air Tractor, καθώς και 8 ελικόπτερα ρίψης νερού συμμετείχαν στην προσπάθεια, ενώ στο πεδίο βρέθηκαν δεκάδες εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Παρά την ένταση της μάχης, η πυρκαγιά άφησε πίσω της καμένα στρέμματα πευκοδάσους και ελαιώνων, με τους κατοίκους να μετρούν ζημιές σε περιφράξεις και αποθήκες.

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Ο φετινός πύρινος εφιάλτης – Αύγουστος 2025

Λίγο μετά τις 14:00 της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025, νέο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας. Οι ισχυροί άνεμοι το μετέτρεψαν σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά μέσα σε λίγα λεπτά.

Στις 15:05, μήνυμα 112 προειδοποίησε τους κατοίκους της Δροσιάς και του Χαρβάλου να εκκενώσουν άμεσα προς Ανάβυσσο. Ο αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, Θανάσης Μακροδημήτρης, κάλεσε δημόσια όσους βρίσκονται κοντά στο μέτωπο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και μαζική. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν γρήγορα, φτάνοντας τους 190 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 44 οχήματα. Από αέρος, 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις, ενώ στο σημείο επιχειρούν δεκάδες εθελοντές και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».

Η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Κερατέας – Αναβύσσου, ώστε να διευκολυνθούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και η ασφαλής εκκένωση των πολιτών.

Η διάσταση της απειλής

Η Κερατέα, όπως και μεγάλο μέρος της Αττικής, βρίσκεται φέτος σε καθεστώς ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας. Η ξηρασία, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα, που καθιστά κάθε εστία δυνητικά καταστροφική.

Η επανάληψη ενός τόσο μεγάλου πύρινου επεισοδίου μέσα σε διάστημα μόλις 14 μηνών αναδεικνύει την ανάγκη για μόνιμα σχέδια πρόληψης, καλύτερη θωράκιση των οικισμών και διαρκή ετοιμότητα των κατοίκων και των αρχών.

