Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης που επιχειρούσε στη φωτιά

Νεκρός, από παθολογικά αίτια, εντοπίστηκε ένας πυροσβέστης στο Γύθειο, που λάμβανε μέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στον Αγέρανο.

Οι πρώτες πληροφορίες του ΣΚΑΪ σχετικά με τον νεκρό πυροσβέστη στο Γύθειο κάνουν λόγο πως εντοπίστηκε από συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του, σε σημείο όπου δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο φωτιάς, έχοντας μαζί του τον εξοπλισμό του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο παθολογικών αιτίων, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες από το σημείο, η φωτιά βρισκόταν ήδη σε ύφεση όταν εντοπίστηκε ο πυροσβέστης.

Γύθειο: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης.

Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας».

Οι ίδιες αναφορές του ΣΚΑΪ περιγράφουν πως οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε κάποιο άλλο περιστατικό που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του.

Υπενθυμίζεται ως προς το χρονικό στο Γύθειο πως η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση γύρω στις 15:00 το μεσημέρι, και οριοθετήθηκε νωρίς το απόγευμα.

Με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ