Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Τη βίαζε και την άφηνε έγκυο για να μην τον χωρίσει» καταγγέλλει η αδελφή της 36χρονης

Αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις που έρχονται στη δημοσιότητα, σχετικά με τα όσα βίωνε το 36χρονο θύμα της γυναικοκτονίας στον Βόλο.

Συγγενής της 36χρονης λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας που ασκήθηκε στον 40χρονο γυναικοκτόνο από τον Βόλο, περιγράφει τα όσα βίωνε στον γάμο τους.

Υπενθυμίζεται πως ο 40χρονος δράστης, νωρίτερα το πρωί της Κυριακής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη για το άγριο έγκλημα.

Η αδελφή της 36χρονης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, περιγράφει πως ο φόβος για τη ζωή των παιδιών τους, εμπόδιζε την 36χρονη να καταγγείλει τον σύζυγό της στις Αρχές.

«Την άφηνε επίτηδες έγκυο. Την βίαζε δηλαδή για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε έκτρωση συχνά», ανέφερε αρχικά η αδελφή της. «Την απειλούσε ότι αν τον χωρίσει θα της κάνει χειρότερα, ακόμα και στα παιδιά του. Τα χτυπούσε. Η αδελφή μου ερωτεύτηκε αυτό το κάθαρμα από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά άλλαξε, έγινε κακοποιητικός και την χτυπούσε», συνέχισε.

«Έλεγε στα παιδιά “εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας” και την χτυπούσε μπροστά τους», κατέληξε.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τι θα γίνει με τα παιδιά

Σχετικά με τα παιδιά, δόθηκε παραγγελία από την Εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα τέκνα του ζευγαριού προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Μέχρι στιγμής, βρίσκονται υπό την φροντίδα της οικογενειακής γραμμής της μητέρας.

Επίσης, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου δράστη σε ψυχιατρική κλινική, τον περασμένο Ιούνιο, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, τη διάρκεια της νοσηλείας και τις συνθήκες υπό τις οποίες αφέθηκε ελεύθερος.