Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στον θώρακα το θανατηφόρο χτύπημα - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της 36χρονης, θύμα της γυναικοκτονίας στον Βόλο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, από θωρακική κάκωση που προκλήθηκε από τέμνον όργανο (εργαλείο ψησίματος που προσομοιάζει με μαχαίρι) επήλθε ο θάνατος της 36χρονης η οποία δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της, το πρωί της Παρασκευής, στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διέμενε η οικογένεια, στον Βόλο και μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών του ζευγαριού (από τα τέσσερα συνολικά).

Η ιατροδικαστική εξέταση διενεργήθηκε σήμερα, στη σορό της 36χρονης, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ενώ διαπιστώθηκε επίσης- σύμφωνα με πληροφορίες- ότι στο σώμα της φέρει πολλαπλές, άλλες παρόμοιες κακώσεις.

Υπενθυμίζεται πως για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδιοικογενειακής βίας διώκεται ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στον Βόλο.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τι θα γίνει με τα παιδιά

Επίσης, δόθηκε παραγγελία από την Εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα τέκνα του ζευγαριού προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Μέχρι στιγμής βρίσκονται υπό την φροντίδα της οικογενειακής γραμμής της μητέρας.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου δράστη σε ψυχιατρική κλινική, τον περασμένο Ιούνιο, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, τη διάρκεια της νοσηλείας και τις συνθήκες υπό τις οποίες αφέθηκε ελεύθερος.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 40χρονου

Το ζευγάρι είχε πολλούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 40χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Επίσης, ο 40χρονος έχει και βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, το 2019 για κατοχή ναρκωτικών, το 2018 είχε καταδικαστεί για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 είχε εκτίσει 4 έτη ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές από το 2013, καθώς είχε απασχολήσει για πλαστογραφία και μία παράνομη είσοδο στη χώρα.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Το χρονικό

Την Παρασκευή, η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος την χτύπησε.

Η 36χρονη κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως από το πρωί το ζευγάρι είχε έναν έντονο καβγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος ενώ της κατάφερε και πολλαπλές μαχαιριές.