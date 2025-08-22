Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σκότωσε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή

Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε στον Βόλο το πρωί της Παρασκευής (22/8) με τον δράστη να σκοτώνει τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια να τρέπεται σε φυγή.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο taxydromos.gr, η δολοφονία σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντά.

Πληροφορίες αναφέρουν πως είχε προηγηθεί καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι και στη συνέχεια ο άνδρας τραυμάτισε θανάσιμα την 36χρονη γυναίκα του, πιθανώς με μαχαίρι.

Ο δράστης είναι αλβανικής καταγωγής και η ΕΛ.ΑΣ., που έχει αποκλείσει την περιοχή, έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, όπως μεταδίδει το taxydromos.gr.