Γυναικοκτονία στον Βόλο: Προφυλακιστέος ο 40χρονος καθ' ομολογίαν δράστης - Όσα ανέφερε στην απολογία του

Στη φυλακή οδηγείται ο 40χρονος που σκότωσε τη σύζυγο και μητέρα των τεσσάρων παιδιών του στον Βόλο, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του μέσω υπομνήματος.

«Είμαι κυριολεκτικά συντετριμμένος, συγκλονισμένος και ψυχικά καταρρακωμένος, απελπισμένος και προχθές σκέφτηκα στο κρατητήριο να θέσω βίαιο τέλος στην ζωή μου», αναφέρει μεταξύ άλλων ο καθ' ομολογίαν δράστης στο απολογητικό του υπόμνημα, όπως αναφέρει το gegonota.news.

Ο 40χρονος υποστηρίζει ότι νιώθει «τύψεις ενοχής για την πρόωρη απώλεια, την δολοφονία της συζύγου του» και ότι «καταδικάζει τον εαυτό του που δεν επέλεξε την οδό της λογικής και της αυτοσυγκράτησης, ζητώντας την λύση του γάμου τους, που δεν σεβάστηκε η εκλιπούσα, ώστε η έντονη λογομαχία και ο διαπληκτισμός της 22/8/25 να μην παρεκτραπεί και φθάσει στο έγκλημα».

Ο 40χρονος αναφέρει επίσης ότι η σχέση με την άτυχη 36χρονη διαταράχθηκε μετά το Πάσχα, όταν ο ίδιος έμαθε ότι η σύζυγός του διατηρούσε παράλληλη ερωτική σχέση με άλλον άνδρα.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Του είχε ζητήσει να χωρίσουν

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, είχαν καθημερινή επικοινωνία με ανταλλαγή ερωτικών μηνυμάτων, γεγονός που τον εξόργισε το πρωί της Παρασκευής 22/8.

Όπως ισχυρίζεται στο απολογητικό του υπόμνημα, εξοργίστηκε επειδή η 36χρονη του ζήτησε να χωρίσουν και επειδή του αποκάλυψε πως το έμβρυο που κυοφορούσε πριν λίγο καιρό και τελικά απέβαλε δεν ήταν δικό του.

Ο καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος ρίχνει την ευθύνη για την άγρια δολοφονία στη σύζυγό του, λέγοντας πως τον προκάλεσε και τον προσέβαλε, όπως μεταδίδει το gegonota.news.

Περιγράφοντας την ημέρα της δολοφονίας, αναφέρει πως βρέθηκε σε κατάσταση «βαριάς ψυχικής οργής και διαταραχής πνευματικών λειτουργιών» και ότι άρπαξε από το μπαλκόνι ένα αιχμηρό εργαλείο, που χρησιμοποιούσαν στην οικογένεια για ψησταριά.

Στη συνέχεια, τονίζει ότι δεν είχε προσχεδιάσει να τη σκοτώσει, πως ό,τι έκανε το έκανε εν βρασμώ ψυχής και πως έχει μετανιώσει, ενώ όπως υποστηρίζει δεν ήταν βίαιος μαζί της. Με αυτόν τον τρόπο διαψεύδει όσα δήλωσε η αδελφή του θύματος περί κακοποίησης, βιασμών και εκτρώσεων.

Τέλος, αιτείται τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου – όπως υποστηρίζει – να διαπιστωθεί εάν πάσχει από ψυχικό νόσημα. Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για διαταραχή και αγχώδη σύγχυση.