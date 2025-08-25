Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ο 13χρονος γαντζώθηκε στο λαιμό του πατέρα του για να σώσει τη μητέρα του

Σοκ και συγκίνηση προκαλούν οι νέες λεπτομέρειες γύρω από τη γυναικοκτονία στον Βόλο, με θύμα μια 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Σύμφωνα με το taxydromo, την ώρα που το άτυχο θύμα της στυγνής γυναικοκτονίας στον Βόλο προσπαθούσε να διαφύγει, ο δράστης την προλάβαινε στην είσοδο. Την ίδια στιγμή, ο 13χρονος γιος της οικογένειας έτρεξε να προστατεύσει τη μητέρα του, ορμώντας στον 40χρονο για να τον σταματήσει. Ηταν γαντζωμένος επάνω στον 40χρονο και τον τραβούσε από τον λαιμό, ενώ ο δράστης ορμούσε και κάρφωνε με αιχμηρό εργαλείο από σετ ψησίματος, στη σύζυγό του και μητέρα του παιδιού, σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromou.

Τα τρία μικρότερα παιδιά ήταν μπροστά στον πρωινό καβγά του ζευγαριού στο διαμέρισμα. Η 16χρονη κόρη και ο 13χρονος γιος, βλέποντας τον πατέρα να ακολουθεί με άγριες διαθέσεις τη μητέρα τους, προσπάθησαν να παρέμβουν για να την προστατεύσουν. Το μικρότερο παιδί, ηλικίας μόλις 5 ετών, παρέμενε σοκαρισμένο στο σπίτι, παρακολουθώντας τα γεγονότα.

Ο 13χρονος γαντζώθηκε στον δράστη, τραβώντας τον από τον λαιμό, ενώ εκείνος επιτίθεται στη μητέρα του με αιχμηρό εργαλείο από σετ ψησίματος. Η 16χρονη κόρη έτρεξε πίσω από τον δράστη, κρατώντας στα χέρια της τη μητέρα της λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Ο δράστης παραμένει εριστικός, αν και δηλώνει τώρα ότι μετάνιωσε. Επιρρίπτει την ευθύνη για την αποτρόπαια πράξη στη συμπεριφορά της γυναίκας του, ισχυριζόμενος πως η 36χρονη τον προκάλεσε. Όπως υποστηρίζει, όταν εκείνη έμεινε πρόσφατα έγκυος, του είπε ότι το παιδί δεν ήταν δικό του, γεγονός που τον εξόργισε.

«Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου», φέρεται να είπε. «Σβήστηκε το μυαλό μου όταν μου αποκάλυψε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου έστελνε φωτογραφίες και βίντεο με τον νέο σύντροφό της. Οι υποψίες μου επιβεβαιώθηκαν».

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ αναδεικνύει την τραγωδία που βιώνουν τα παιδιά, τα οποία βρέθηκαν μάρτυρες της φρικτής πράξης στον δικό τους χώρο.