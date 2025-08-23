Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Αν με βλέπει να παραδοθεί» - Έκκληση από τον θείο του 40χρονου

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών το τελευταίο εικοσιτετράωρο, για τον εντοπισμό του δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο.

Ο 40χρονος γυναικοκτόνος, το πρωί της Παρασκευής δολοφόνησε τη 36χρονη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμεναν, μπροστά στα μάτια των παιδιών του και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο και τράπηκε σε φυγή.

Έκτοτε η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες οι Αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει δώσει τέλος στη ζωή του.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία της 36χρονης, ο δράστης τον Ιούνιο είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας που είχε κάνει.

Την ίδια ώρα, θείος του 40χρονου μίλησε σε τηλεοπτικό κανάλι στην Αλβανία και απηύθυνε έκκληση προκειμένου ο 40χρονος να παραδοθεί στις Αρχές.

«Να παραδοθεί. Αν είχε ή όχι προβλήματα ψυχικής υγείας, δεν το γνωρίζουμε. Είχε φάκελο και λάμβανε επίδομα αναπηρίας στην Αλβανία. Εάν με βλέπει, να παραδοθεί για να μην ντροπιάσει τα παιδιά του», ανέφερε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας πως δε γνωρίζει τους λόγους που τον οδήγησαν στο έγκλημα.