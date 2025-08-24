Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Κατάλαβα το λάθος μου, θόλωσα» - Όσα είπε ο 40χρονος στην κόρη του

Μετανιωμένος εμφανίστηκε λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο.

Ο 40χρονος γυναικοκτόνος το πρωί της Κυριακής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, παρότι πηγές της αστυνομίας έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο που κρατούσε σκληρή στάση μετά τη σύλληψή του, χαρακτηρίζοντάς τον «αμετανόητο», ο δράστης στην κόρη του εμφανίστηκε μετανιωμένος.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η 18χρονη συνάντησε τον πατέρα της στο κρατητήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βόλου, λίγη ώρα μετά τη σύλληψή του.

Στην ίδια όπως υποστήριξε, ανέφερε «κατάλαβα το λάθος μου. Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω». Υπενθυμίζεται πως η 18χρονη ήταν εκείνη που ειδοποίησε την αστυνομία για τη δολοφονία της μητέρας της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης ανέφερε στην κόρη του τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποτρόπαια πράξη, ενώ εκείνη, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν ήρεμη προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία της.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τι θα γίνει με τα παιδιά

Δόθηκε παραγγελία από την Εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα τέκνα του ζευγαριού προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Μέχρι στιγμής βρίσκονται υπό την φροντίδα της οικογενειακής γραμμής της μητέρας.

Επίσης, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου δράστη σε ψυχιατρική κλινική, τον περασμένο Ιούνιο, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, τη διάρκεια της νοσηλείας και τις συνθήκες υπό τις οποίες αφέθηκε ελεύθερος.