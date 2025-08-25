Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Ήθελα μόνο να την τρομάξω και όχι να τη σκοτώσω» λέει τώρα ο δράστης

«Την αγαπούσα υπερβολικά, ήθελα μόνο να την τρομάξω», λέει ο γυναικοκτόνος που αφαίρεσε τη ζωή από την 36χρονη σύζυγό του, στον Βόλο.

Σε δηλώσεις του στο Mega, ο άνδρας που σκότωσε τη σύζυγό του και μητέρα τεσσάρων παιδιών, ισχυρίζεται ότι δεν είχε σκοπό να τη δολοφονήσει, αλλά «να την τρομάξει».

«Αγαπούσα υπερβολικά, παθολογικά τη γυναίκα μου, δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω, να της κάνω κακό, ήθελα μόνο να την τρομάξω με αυτό που πήρα στα χέρια μου. Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφο της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας», είπε ο δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, μιλώντας στο Live News.

«Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Δούλεψα σκληρά για την οικογένεια μου και της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, όμως στο TikTok και στο Facebook επικοινωνούσε με άλλον άντρα και άλλαξε τελείως η συμπεριφορά της», πρόσθεσε και στη συνέχεια, ισχυρίστηκε, πως:

«Προσπάθησα πολλές φορές να σώσω τον γάμο μου, είχαμε μόνο επεισόδια φραστικά ποτέ δεν σήκωσα το χέρι. Αγαπώ υπερβολικά τα παιδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη».

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Το χτύπημα που της κόστισε τη ζωή

Η πρώτη μαχαιριά ήταν στο λαιμό, προκαλώντας στο θύμα διαμπερές τραύμα, όπως μεταφέρει ρεπορτάζ του Mega. Το χτύπημα που φέρεται να ήταν και εκείνο το οποίο της κόστισε τη ζωή, ήταν εκείνο στην καρδιά. Οι ίδιες πληροφορίες, αναφέρουν, ότι τα σημάδια που έφερε η γυναίκα στα χέρια της, δείχνουν πως το θύμα μάταια προσπαθούσε να αμυνθεί και να ξεφύγει.

Τα παιδιά της οικογένειας φιλοξενούνται σε συγγενείς της μητέρας τους μέχρι να αποφασιστεί, ποιος θα αναλάβει την επιμέλειά τους.

«Θα τον εκδικηθώ» φέρεται να δηλώνει η μεγαλύτερη κόρη τους. «Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Θα πάρω την εκδίκηση για την μάνα μου. Την έχασα, έφυγε από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα όπως και τα μικρότερα αδελφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας».

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Το χρονικό

Την Παρασκευή η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος την χτύπησε.

Η 36χρονη κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως από το πρωί το ζευγάρι είχε έναν έντονο καβγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος ενώ της κατάφερε και πολλαπλές μαχαιριές.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Το παρελθόν του 40χρονου

Το ζευγάρι είχε πολλούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 40χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Επίσης, ο 40χρονος έχει και ένα βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, το 2019 για κατοχή ναρκωτικών, το 2018 είχε καταδικαστεί για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 είχε εκτίσει 4 έτη ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές από το 2013, καθώς είχε απασχολήσει για πλαστογραφία και μία παράνομη είσοδο στη χώρα.