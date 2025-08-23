Γυναικοκτονία στον Βόλο: Γνωστός στις Αρχές ο δράστης - Το βαρύ ποινικό του παρελθόν

Σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (23/8) ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο.

Ο 40χρονος δεν έφερε καμία αντίσταση και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το εγκαταλελειμμένο οικόπεδο είναι στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου και Ευριπίδου σε κεντρικό σημείο του Βόλου.

Υπήρξε ενημέρωση στις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες έκαναν έφοδο στο σημείο.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 40χρονου

Το ζευγάρι είχε πολλούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 40χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Επίσης, ο 40χρονος έχει και ένα βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, το 2019 για κατοχή ναρκωτικών, το 2018 είχε καταδικαστεί για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 είχε εκτίσει 4 έτη ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές από το 2013, καθώς είχε απασχολήσει για πλαστογραφία και μία παράνομη είσοδο στη χώρα.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Το χρονικό

Την Παρασκευή η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος την χτύπησε.

Η 36χρονη κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως από το πρωί το ζευγάρι είχε έναν έντονο καβγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος ενώ της κατάφερε και πολλαπλές μαχαιριές.