Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Για μένα πέθανε και αυτός» ξεσπά η 18χρονη κόρη του 40χρονου

Με λόγια οργής ξεσπά η 18χρονη που είδε με τα τρία αδέλφια της την άγρια γυναικοκτονία με θύμα τη μητέρα της και δράστη τον πατέρα της στον Βόλο. Το μένος του κοριτσιού στρέφεται κατά του 40χρονου, που το απόγευμα του Σαββάτου (23.08.2024) και μετά από 24ωρο ανθρωποκυνηγητό συνελήφθη λίγες εκατοντάδες μέτρα από σπίτι όπου κόπηκε βίαια το νήμα της ζωής της 36χρονης γυναίκας.

Λίγα μόλις μέτρα από το σημείο όπου εντοπίστηκε από αστυνομικούς ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, τα ουρλιαχτά και οι κραυγές θρήνου, πόνου και οργής ακούστηκαν σε όλη τη γειτονιά. Ήταν η στιγμή που τα παιδιά της αδικοχαμένης 36χρονης, όπως και συγγενείς που ήταν δίπλα τους, πληροφορήθηκαν ότι ο 40χρονος συζυγοκτόνος δεν είχε άλλο χρόνο να κρυφτεί. Είχε συλληφθεί.

Στο διαμέρισμα ήταν τα τρία ανήλικα παιδάκια και η 18χρονη κόρη της δολοφονημένης, η μία από τις αδερφές της 36χρονης, αλλά και ο πατέρας του δράστη. Η 18χρονη Κατερίνα μίλησε στο taxydromos.gr και δεν μπόρεσε να κρύψει την οργή της για τον δολοφόνο και πατέρα της: «Για μένα πέθανε και αυτός. Θα πάρω εκδίκηση για ό,τι έκανε στη μάνα μου»!

Κρατούσε στα χέρια της το κινητό της τηλέφωνο και σε αυτό κοιτούσε και έδειχνε τη φωτογραφία της μελανιασμένης από το ξύλο μητέρας της, με τις θανάσιμες μαχαιριές στο σώμα της: «Αυτό που έκανε στη μαμά μου –να, δείτε εδώ- θα το κάνω και εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω ”ντροπή”!

Θα πάρω την εκδίκηση για την μάνα μου. Την έχασα, «έφυγε» από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, αλλά τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέρφια μου. Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρότερα αδερφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας».

«Το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε εμείς. Τη μητέρα μου και εμάς τα παιδιά της, μας ζηλεύανε. Ήμασταν μια οικογένεια που τη ζηλεύανε, τη θαυμάζανε. Τώρα αυτός μας κατέστρεψε», ανέφερε η 18χρονη.