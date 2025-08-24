Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Είναι μετανιωμένος και συντετριμμένος» υποστηρίζει ο δικηγόρος του 40χρονου

«Συντετριμμένος» δηλώνει μέσα από τη φυλακή ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Ο δικηγόρος του 40χρονου γυναικοκτόνου, λίγες ώρες αφότου ο εντολέας του οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR για την υπόθεση.

«Είναι προφανώς μεταμελημένος, μετανιωμένος και συντετριμμένος γιατί σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια μια γυναίκα που αγάπησε και με την οποία δημιούργησε οικογένεια και έφερε στον κόσμο τέσσερα παιδιά», ανέφερε αρχικά ο κ. Βασίλης Νουλέζας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο πελάτης του ισχυρίστηκε πως έφθασε στο έγκλημα, όταν η 36χρονη του είπε πως υπάρχει νέος σύντροφος στη ζωή της.

«Η ενδεχομένως συμπεριφορά της 36χρονης για τον νέο σύντροφό της, τον εξόργισε, έχασε την ψυχραιμία του - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία να αφαιρεί ανθρώπινη ζωή - και διέπραξε αυτό το φρικτό ειδεχθές έγκλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του.

«Πραγματικά ως άνθρωπος είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος» ανέφερε μάλιστα και ο ίδιος ο Βασίλης Νουλέζας, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του.