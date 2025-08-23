Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Αυτό της άξιζε» - Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του 40χρονου

«Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε» φέρεται να είπε στις Αρχές κατά τη σύλληψή του, ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο.

Ο 40χρονος γυναικοκτόνος, εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου περίπου 200 μέτρα μακριά από το σπίτι του, σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου και Ευριπίδου, σε κεντρικό σημείο του Βόλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και όπως διακρίνεται και στο βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του, ο 40χρονο δεν έφερε καμία αντίσταση στις Αρχές και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, όπου και κρατείται ως τώρα.

«Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα», φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια του στους αστυνομικούς όταν τον εντόπισαν, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φορούσε διαφορετικά ρούχα από εκείνα που φορούσε τη Δευτέρα, όταν δολοφόνησε τη 36χρονη σύζυγό του, τα οποία πιθανολογείται πως βρήκε σε κάδους απορριμμάτων.

Παράλληλα, πάνω του δεν βρέθηκε τίποτα άλλο.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 40χρονου

Το ζευγάρι είχε πολλούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 40χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Επίσης, ο 40χρονος έχει και ένα βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, το 2019 για κατοχή ναρκωτικών, το 2018 είχε καταδικαστεί για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 είχε εκτίσει 4 έτη ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές από το 2013, καθώς είχε απασχολήσει για πλαστογραφία και μία παράνομη είσοδο στη χώρα.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Το χρονικό

Την Παρασκευή η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος την χτύπησε.

Η 36χρονη κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως από το πρωί το ζευγάρι είχε έναν έντονο καβγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος ενώ της κατάφερε και πολλαπλές μαχαιριές.