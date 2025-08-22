Γυναικοκτονία στον Βόλο: Αναζητείται ο 40χρονος - Ανοιχτό για τις Aρχές το ενδεχόμενο αυτοκτονίας

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές, για τον εντοπισμό του 40χρονου γυναικοκτόνου στον Βόλο.

Την ώρα που οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον δράστη της γυναικοκτονίας που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί στον Βόλο, έρχονται στη δημοσιότητα νέες πληροφορίες για το παρελθόν του.

Μάλιστα με βάση αυτές, οι Αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτοκτονίας. Ο 40χρονος, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΑΣ για το έγκλημα, παλαιότερα είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας για ναρκωτικά.

Παράλληλα, τον Ιούνιο είχε νοσηλευτεί σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, καθώς είχε προχωρήσει σε απόπειρα αυτοκτονίας.

«Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο. Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής», αναφέρει αρχικά στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

«Από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία», καταλήγει.

Με πληροφορίες από gegonota.gr