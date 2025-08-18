Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: «Θόλωσα και άρχισα να τη μαχαιρώνω» είπε στις Αρχές ο 28χρονος

«Θόλωσα και άρχισα να τη μαχαιρώνω» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ο 28χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι.

Ο 28χρονος, μετά τη γυναικοκτονία της 47χρονης στην οδό Ρουμπέση στο Χαλάνδρι, παρέμεινε στο σημείο όπου στη συνέχεια τον βρήκαν οι αστυνομικοί και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο δράστης δεν ήταν σύντροφος της 47χρονης και δεν υπήρξαν ποτέ ζευγάρι. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το έγκλημα, φέρεται να ανέφερε ότι πλησίασε την 47χρονη για να ζητήσει εξηγήσεις, επειδή είχε ακούσει ότι μιλούσε υποτιμητικά για τον ίδιο σε κοντινά του πρόσωπα.

Συγκεκριμένα μιλώντας στους αστυνομικούς, περιέγραψε όσα συνέβησαν πριν τη δολοφονία, εξηγώντας αρχικά πως νωρίτερα είχαν συναντηθεί σε ένα συσσίτιο.

«Δεν την πλησίασα στο συσσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας της ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσσίτιο και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας. Όταν ήρθε της ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές. Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι. Ήμουν θυμωμένος μαζί της, γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου», ανέφερε αρχικά σύμφωνα με πληροφορίες του STAR.

«Επίσης, με είχε εξοργίσει το γεγονός ότι με είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι. Έχω μετανιώσει για το φονικό», κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δυο τους γνωρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2025 στο συσσίτιο του Δήμου Χαλανδρίου, όμως τον Μάρτιο είχε δεχθεί συστάσεις από το ΑΤ της περιοχής έπειτα από καταγγελίες της 47χρονης για προσωπικές διαφορές τους, χωρίς ωστόσο να προκύψουν ποινικά αδικήματα σε βάρος του.