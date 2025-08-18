Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι - Συνελήφθη ένας άνδρας

Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα στο Χαλάνδρι, επί της οδού Ρουμπέση το πρωί της Δευτέρας (18/8).

Σύμφωνα με πληροφορίες κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε τις Αρχές ενημερώνοντας πως άνδρας κυνηγούσε γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο.

Λίγο αργότερα αστυνομικοί εντόπισαν νεκρή τη 47χρονη γυναίκα με πολλαπλά τραύματα.

Για το περιστατικό έχει συλληφθεί ένας 28χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο σύντροφος του θύματος.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε και κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, που διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε και το μαχαίρι του εγκλήματος, ενώ ο ίδιος δεν έφυγε από το σημείο και περίμενε τους αστυνομικούς οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Όπως λένε μάρτυρες, πριν από το έγκλημα είδαν τον δράστη και το θύμα να συνομιλούν στην είσοδο της πολυκατοικίας.