Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Νέα στοιχεία - Ο δράστης χρησιμοποίησε και δεύτερο μαχαίρι

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα, για τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Χαλάνδρι.

Ο 28χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι, που φέρεται να αποδίδει τη θανατηφόρα επίθεση σε αρνητικά σχόλια που έκανε το θύμα για τον ίδιο, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα νωρίτερα σήμερα και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο 28χρονος κατάφερε συνολικά 15 μαχαιριές στην 47χρονη, ενώ μάλιστα το πρώτο μαχαίρι του εγκλήματος έσπασε την ώρα που χτυπούσε την άτυχη γυναίκα και για αυτό τον λόγο πήρε ένα δεύτερο και συνέχισε να τη χτυπάει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές επικοινώνησαν με τα άτομα, στα οποία όπως υποστηρίζει ο δράστης τον είχε διαβάλει η 47χρονη, τα οποία αρνήθηκαν ότι ισχύει κάτι τέτοιο.

Συγκεκριμένα, υποστήριξαν πως το τελευταίο διάστημα είχαν απομακρυνθεί και δεν είχαν επαφή μαζί του, καθώς ήταν νευρικός και τους ζητούσε χρήματα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο δράστης βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.