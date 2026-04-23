Γυναικοκτονία στην Κρήτη: «Ζητάμε συγγνώμη, κατέστρεψε δύο οικογένειες» - Η δήλωση των αδελφών του δράστη

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου στην Κρήτη, μετά τη γυναικοκτονία της 43χρονης Ελευθερίας και όσες πληροφορίες έρχονται σταδιακά για την υπόθεση, στο φως της δημοσιότητας.

Η 43χρονη από τις Δάφνες του Ηρακλείου της Κρήτης, βρέθηκε νεκρή και πυροβολημένη εξ επαφής και δράστης φέρεται να είναι ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, είχε καταθέσει για την υπόθεση, με τις αρχές να εκτιμούν είναι πως όλα έγιναν το πρωί της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, ο δράστης φέρεται να τη δολοφόνησε το πρωί της 19ης Απριλίου, πυροβολώντας την εξ επαφής στο κεφάλι με ένα εννιάρι πιστόλι.

Την ίδια ώρα τα αδέλφια του πενθούν για τον ίδιο, ενώ παράλληλα αποκαλύπτουν μιλώντας στο cretalive.gr, πως αδυνατούν να πιστέψουν όλα όλα έχουν συμβεί, καθώς δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο.

Επίσης, ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια της 43χρονης.

Γυναικοκτονία στην Κρήτη: Η κοινή δήλωση των τριών αδελφών του 40χρονου

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δε μπορούμε να πιστέψουμε πως έφτασε σε αυτό το σημείο. Κατέστρεψε δύο οικογένειες. Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι.

Να μπορέσουμε να το προλάβουμε. Δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη. Δεν ξέραμε τίποτα για αυτά που είχε στο μυαλό του. Λυπόμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε στην οικογένεια αυτών τον ανθρώπων.

Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδελφό μας. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτή τη στιγμή. Νίκος , Κατερίνα και Σταύρος Ανδρεαδάκης», ανέφεραν χαρακτηριστικά σε κοινή τους δήλωση τα αδέλφια του γυναικοκτόνου.