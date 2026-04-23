Γυναικοκτονία στην Κρήτη: Πυροβόλησε την 43χρονη Ελευθερία «εξ επαφής στο κεφάλι» - «Την παρακολουθούσε»

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη η οποία βρέθηκε νεκρή και πυροβολημένη εξ επαφής.

Δράστης φέρεται να είναι ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας έβαλε τέλος στη ζωή του, αφού πρώτα είχε καταθέσει για την υπόθεση της εξαφάνισης 43χρονης Ελευθερίας από τις Δάφνες του Ηρακλείου της Κρήτης.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν είναι πως όλα έγιναν το πρωί της Κυριακής. Ο άνδρας φέρεται να τη δολοφόνησε το πρωί της 19ης Απριλίου, πυροβολώντας την εξ επαφής στο κεφάλι με ένα εννιάρι πιστόλι.

Κρήτη: Πυροβολήθηκε στο κεφάλι

Το θύμα βρέθηκε σε μια δύσβατη περιοχή στην Αγία Βαρβάρα, κοντά στο πατρικό σπίτι του φερόμενου δράστη και πρώην συντρόφου της, μέσα στο αυτοκίνητό της και συγκεκριμένα στο πίσω κάθισμα, με τη σορό να είναι καλυμμένη.

Αυτό που εκτιμούν οι αστυνομικοί είναι ότι το θύμα και ο θύτης είχαν δώσει κάποιο ραντεβού κατά τις 11 το πρωί της Κυριακής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κοντά στο σπίτι στο οποίο διέμενε η 43χρονη Ελευθερία, η οποία προτού φύγει από το σπίτι της άφησε ένα σημείωμα στα παιδιά της με το οποίο ενημέρωνε ότι πάει κάπου και ότι θα επιστρέψει σύντομα.

Ωστόσο, ο άνδρας φέρεται πως την πυροβόλησε χωρίς καν να προηγηθεί κάποια συζήτηση. Φέρεται ότι πυροβόλησε όρθιος από το παράθυρο του αυτοκινήτου, εξ επαφής στο κεφάλι. Στη συνέχεια, ωστόσο, οι κινήσεις του έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή και τον δείχνουν να έχει σκηνοθετήσει ένα τροχαίο προκειμένου να μην αφήσει ίχνη, καθώς ήταν αιμόφυρτος και είχε αίματα στα χέρια.

Το τροχαίο που σκηνοθέτησε, «έγινε» με τη μηχανή του, καλώντας οδική βοήθεια και στη συνέχεια έχοντας πάει με άλλο όχημα στον τόπο του εγκλήματος, στον Άγιο Παντελεήμονα, μπήκε στο αυτοκίνητο της Ελευθερίας, το οδήγησε μέχρι τη δύσβατη περιοχή στην Αγία Βαρβάρα, μια περιοχή την οποία γνώριζε αρκετά καλά, καθώς εκεί κοντά βρίσκεται το πατρικό του σπίτι και στη συνέχεια πήρε ταξί, επιστρέφοντας εκεί όπου είχε αφήσει το αυτοκίνητό του προκειμένου να πάει σπίτι του.

Όλες αυτές οι κινήσεις έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους αυτό το υλικό, χαρτογραφώντας πλήρως τη διαδρομή του. Ωστόσο, μετά από εκείνο το απόγευμα της Δευτέρας κλήθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηρακλείου να δώσει κατάθεση για την εξαφάνιση της Ελευθερίας. Και λίγες ώρες αργότερα έξω από ένα ξωκλήσι σε κοντινή περιοχή, έβαλε τέλος στη ζωή του καθώς αυτοπυροβολήθηκε με μια κυνηγετική καραμπίνα.

Κρήτη: Στο μικροσκόπιο των Αρχών από την αρχή ο πρώην σύντροφος

Η αυτοκτονία του ήταν αυτή που κίνησε τις υποψίες των αστυνομικών Αρχών, καθώς από την αρχή είχαν βάλει στο μικροσκόπιο τον πρώην σύντροφο της 43χρονης Ελευθερίας. Άρχισαν να ερευνούν όλη την ευρύτερη περιοχή και χθες το απόγευμα οδηγήθηκαν σε αυτή την δύσβατη περιοχή, όπου εντόπισαν νεκρή τη 43χρονη μέσα στο αυτοκίνητό της.

Αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής είναι ότι το τελευταίο διάστημα είχε γίνει αρκετά πιεστικός, απέναντί της, αν και είχαν χωρίσει πριν από περίπου δύο μήνες. Τα παιδιά της Ελευθερίας δεν είχαν κάποια εικόνα για μια ταραχώδη σχέση, καθώς αυτό που είχαν περιγράψει τις προηγούμενες μέρες, από τη μέρα δηλαδή που εξαφανίστηκαν τα ίχνη της 43χρονης, ήταν πως επρόκειτο για έναν χωρισμό, ο οποίος δεν ήταν με προβλήματα.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που θέλουν τον 39χρονο να την παρακολουθούσε. Μάλιστα, υπάρχει και ένα περιστατικό όπου φέρεται να είχε σκάσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου της 43χρονης Ελευθερίας που ήταν μητέρα τριών παιδιών, δύο ενηλίκων και ενός ανήλικου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ