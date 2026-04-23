Γυναικοκτονία στην Κρήτη: Πώς ο δράστης σκηνοθέτησε τη δολοφονία της 43χρονης

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου Κρήτης, παρακολουθεί τις εξελίξεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας της 43χρονης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην Κρήτη και όχι μόνο, καθώς πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό βίαιης επίθεσης με θύμα γυναίκα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα παραμένουν στο επίκεντρο των ερευνών.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με το όπλο της δολοφονίας να μην έχει ακόμη εντοπιστεί, ενώ εξετάζονται αναλυτικά οι τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ του πρώην ζευγαριού.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από την εξέταση βιολογικού υλικού που έχει συλλεχθεί από τις σορούς και το όχημα, προκειμένου να φωτιστούν όλες οι λεπτομέρειες της μοιραίας συνάντησης.

Γυναικοκτονία στην Κρήτη: Πως σκηνοθετήθηκε τη δολοφονία της 43χρονης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο τους είχαν δώσει ραντεβού την Κυριακή στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, κοντά στις Δαφνές Ηρακλείου.

Ο δράστης φέρεται να έφτασε στο σημείο οπλισμένος και να πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι την 43χρονη τη στιγμή που εκείνη είχε μόλις φτάσει με το αυτοκίνητό της, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει ή να αντιληφθεί τον κίνδυνο.

Στη συνέχεια, φέρεται να τοποθέτησε τη σορό στο πίσω κάθισμα του οχήματός της, να την καλύπτει και να απομακρύνεται από το σημείο, ξεκινώντας μια σειρά από μεθοδικές κινήσεις για να καλύψει τα ίχνη του.

Σύμφωνα με την εικόνα της υπόθεσης, χρησιμοποίησε διαφορετικά μέσα μετακίνησης, όπως το δικό του μηχανάκι, ταξί και οδική βοήθεια, προσπαθώντας να «σπάσει» την πορεία του και να μην εντοπιστεί εύκολα. Σε ένα σημείο της διαδρομής, το μηχανάκι που χρησιμοποίησε ανετράπη και κατέληξε σε γκρεμό, με τον ίδιο να τραυματίζεται ελαφρά. Παρά το περιστατικό, συνέχισε να κινείται με οργανωμένο τρόπο, καλώντας ταξί από περιοχή του Ηρακλείου, ζητώντας ταυτόχρονα οδική βοήθεια για το δίκυκλό του και επιστρέφοντας στο σπίτι του, απ’ όπου πήρε δεύτερο όχημα για να επιστρέψει στον τόπο του εγκλήματος και να ολοκληρώσει το σχέδιο συγκάλυψης.



Στη συνέχεια, φέρεται να μετέφερε το αυτοκίνητο μαζί με τη σορό σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο της περιοχής, το οποίο γνώριζε καλά, επιχειρώντας να το αποκρύψει, καθώς ήταν σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί χωρίς πολύ κοντινή προσέγγιση.

Την ίδια ώρα, οι αρχές είχαν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, drone, πυροσβεστών, ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και εθελοντών, ενώ ο 39χρονος είχε ήδη μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών ως βασικός ύποπτος.

Όταν κλήθηκε για διευκρινιστική κατάθεση και αντιλήφθηκε ότι ο κλοιός γύρω του στενεύει, φέρεται να οδηγήθηκε στην απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ