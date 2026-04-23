Γυναικοκτονία στην Κρήτη: «Με χαιρέτησε με το χέρι που την σκότωσε» - Η συνομιλία του δράστη με τον αδελφό του θύματος

Αύριο αναμένεται να τελεστεί η κηδεία της 43χρονης από τις Δαφνές Ηρακλείου, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της, έπειτα από τρεις ημέρες εξαφάνισης.

Από την πρώτη στιγμή, στο επίκεντρο των ερευνών της νέας γυναικοκτονίας βρέθηκε ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του λίγα 24ωρα μετά τη δολοφονία. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 40χρονος είχε προσχεδιάσει την πράξη, στήνοντας παγίδα στη γυναίκα και πυροβολώντας την εξ επαφής στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να δημιουργήσει άλλοθι.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως, σύμφωνα με τον αδελφό του θύματος, ο δράστης δεν δίστασε να μιλήσει μαζί του και να του πει πως δεν γνωρίζει που μπορεί να βρίσκεται η 43χρονη.

«Συναντήθηκα με τον 40χρονο στο αστυνομικό τμήμα το βράδυ της Δευτέρας. Με χαιρέτησε με το χέρι που είχε σκοτώσει την αδελφή μου», είπε χαρακτηριστικά ο αδελφός της 43χρονης μιλώντας σε τοπικό μέσο της Κρήτης. «Χωρίς εγώ να του πω τίποτα, μου είπε "δεν ξέρω πού είναι η Ελευθερία, έχω να μιλήσω μαζί της δύο μήνες"».

Ο ίδιος, μιλώντας στο Mega και στην εκπομπή Live News, αποκάλυψε πως από την πρώτη στιγμή που γνώρισε τον δράστη «δεν του γέμιζε το μάτι», χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ παράξενο χαρακτήρα».

Επιπλέον ανέφερε πως στο τέλος της σχέσης τους, η 43χρονη ήταν πολύ ταλαιπωρημένη και δεν ανοιγόταν σε κανένα μέλος της οικογένειας για τα προβλήματά της «για να μην τους φορτώνει».

«Από την πρώτη στιγμή, όταν τον συνάντησα στο σπίτι του πατέρα μου... δεν μου γέμιζε το μάτι. Μου το είχε πει κι ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου. Από την πρώτη στιγμή ήταν νευρικός... δεν ξέρω. Παράξενος, πολύ παράξενος χαρακτήρας», δήλωσε ο αδελφός της 43χρονης.

Γυναικοκτονία στην Κρήτη: Πως σκηνοθετήθηκε η δολοφονία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο τους είχαν δώσει ραντεβού την Κυριακή στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, κοντά στις Δαφνές Ηρακλείου.

Ο δράστης φέρεται να έφτασε στο σημείο οπλισμένος και να πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι την 43χρονη τη στιγμή που εκείνη είχε μόλις φτάσει με το αυτοκίνητό της, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει ή να αντιληφθεί τον κίνδυνο.

Στη συνέχεια, φέρεται να τοποθέτησε τη σορό στο πίσω κάθισμα του οχήματός της, να την καλύπτει και να απομακρύνεται από το σημείο, ξεκινώντας μια σειρά από μεθοδικές κινήσεις για να καλύψει τα ίχνη του.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, χρησιμοποίησε διαφορετικά μέσα μετακίνησης, όπως το δικό του μηχανάκι, ταξί και οδική βοήθεια, προσπαθώντας να «σπάσει» την πορεία του και να μην εντοπιστεί εύκολα. Σε ένα σημείο της διαδρομής, το μηχανάκι που χρησιμοποίησε ανετράπη και κατέληξε σε γκρεμό, με τον ίδιο να τραυματίζεται ελαφρά. Παρά το περιστατικό, συνέχισε να κινείται με οργανωμένο τρόπο, καλώντας ταξί από περιοχή του Ηρακλείου, ζητώντας ταυτόχρονα οδική βοήθεια για το δίκυκλό του και επιστρέφοντας στο σπίτι του, απ’ όπου πήρε δεύτερο όχημα για να επιστρέψει στον τόπο του εγκλήματος και να ολοκληρώσει το σχέδιο συγκάλυψης.



Στη συνέχεια, φέρεται να μετέφερε το αυτοκίνητο μαζί με τη σορό σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο της περιοχής, το οποίο γνώριζε καλά, επιχειρώντας να το αποκρύψει, καθώς ήταν σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί χωρίς πολύ κοντινή προσέγγιση.

Την ίδια ώρα, οι αρχές είχαν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, drone, πυροσβεστών, ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και εθελοντών, ενώ ο 39χρονος είχε ήδη μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών ως βασικός ύποπτος.

Όταν κλήθηκε για διευκρινιστική κατάθεση και αντιλήφθηκε ότι ο κλοιός γύρω του στενεύει, φέρεται να οδηγήθηκε στην απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του.