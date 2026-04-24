Γυναικοκτονία στην Κρήτη: «Ελπίζω να είναι καλά» - Τα παραπλανητικά μηνύματα του δράστη στα αδέλφια της

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών, για την υπόθεση της γυναικοκτονία της 43χρονης στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όσο περνούν οι ώρες, όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την πολύκροτη υπόθεση της 43χρονης από τις Δάφνες του Ηρακλείου, η οποία βρέθηκε νεκρή και πυροβολημένη εξ επαφής και δράστης φέρεται να είναι ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με αποκάλυψη του MEGA, ο δράστης έστελνε παραπλανητικά μηνύματα στον αδελφό της, μετά την εξαφάνιση της 43χρονης.

Στα μηνύματα αυτά, εμφανιζόταν ανήσυχος και ρωτούσε τι είχε συμβεί, προσπαθώντας να δείξει ότι δεν γνώριζε τίποτα για την τύχη της.

Μάλιστα, από τα ξημερώματα της Δευτέρας και για ώρες, επικοινωνούσε επανειλημμένα ρωτώντας αν την είχαν εντοπίσει και προτείνοντας ως πιθανό σενάριο να έχει πάει σε μοναστήρι στο Ρέθυμνο, καθώς -όπως ανέφερε- υπήρχε σκέψη να το επισκεφτούν μαζί.

Γυναικοκτονία στην Κρήτη: Τα μηνύματα του δράστη στα αδέλφια της

40χρονος: Είδα την κλήση. Μιλήσατε;

Αδερφός 43χρονης. Όχι, δεν την έχουμε βρει ακόμη πουθενά.

40χρονος: Δεν γίνεται ρε φίλε, κάποιον θα ενημέρωσε πού θα πάει; Πού θα πάει;

Αδερφός 43χρονης: Τίποτα. Πουθενά. Κανένα. Φίλε, άστα τα. Έχουμε τρελαθεί.

40χρονος: Λογικό είναι Αλέκο ότι πήρα κι εγώ μήπως το σηκώσει, αλλά τίποτα. Ούτε εγώ, αλλά σταματήσαμε να μιλάμε. Δεν το αντέχαμε. Ελπίζω να είναι καλά, μόνο καλά και απλά να ήθελε το χρόνο της. Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ήθελε να πάει στον Άγιο Παΐσιο λίγο τραβηγμένο, να μην ενημερώσει. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό.

Γυναικοκτονία στην Κρήτη: «Ζητάμε συγγνώμη, κατέστρεψε δύο οικογένειες» - Η δήλωση των αδελφών του δράστη

Την ίδια ώρα τα αδέλφια του πενθούν για τον ίδιο, ενώ παράλληλα αποκαλύπτουν μιλώντας στο cretalive.gr, πως αδυνατούν να πιστέψουν όλα όλα έχουν συμβεί, καθώς δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο.

Επίσης, ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια της 43χρονης.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δε μπορούμε να πιστέψουμε πως έφτασε σε αυτό το σημείο. Κατέστρεψε δύο οικογένειες. Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι.

Να μπορέσουμε να το προλάβουμε. Δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη. Δεν ξέραμε τίποτα για αυτά που είχε στο μυαλό του. Λυπόμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε στην οικογένεια αυτών τον ανθρώπων.

Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδελφό μας. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτή τη στιγμή. Νίκος , Κατερίνα και Σταύρος Ανδρεαδάκης», ανέφεραν χαρακτηριστικά σε κοινή τους δήλωση τα αδέλφια του γυναικοκτόνου.